Anna und die Liebe

Episode 22

SAT.1Staffel 2Folge 22vom 29.08.2015
Folge 22: Episode 22

22 Min.Folge vom 29.08.2015Ab 12

Anna kann nicht länger mitansehen, wie sehr ihre Mutter unter dem plötzlichen Zerfall ihrer Familie leidet. Als sie von Jonas erfährt, dass Katja nicht auf Annetts unmoralisches Angebot eingegangen ist, reift in ihr der Plan, mit dem ersten Geld von Oktopus Katjas Kaution zu stellen und sie so aus dem Gefängnis zu holen.

SAT.1
