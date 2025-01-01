Anna und die Liebe
Folge 28: Episode 28
24 Min.Ab 12
Nachdem Jonas sich im Park bewusst auf eine Schlägerei eingelassen hat, will er sich seine Betroffenheit über Annas vermeintliche Schwangerschaft nicht eingestehen und versucht, die Zusammenarbeit mit Anna und Alexander weiterhin fortzuführen. Tief im Unterbewusstsein trauert er jedoch um seine große Liebe, was schließlich auch sein Umfeld mitbekommt. Wie wird es darauf reagieren?
