Anna und die Liebe

Episode 28

SAT.1Staffel 2Folge 28
Folge 28: Episode 28

24 Min.Ab 12

Nachdem Jonas sich im Park bewusst auf eine Schlägerei eingelassen hat, will er sich seine Betroffenheit über Annas vermeintliche Schwangerschaft nicht eingestehen und versucht, die Zusammenarbeit mit Anna und Alexander weiterhin fortzuführen. Tief im Unterbewusstsein trauert er jedoch um seine große Liebe, was schließlich auch sein Umfeld mitbekommt. Wie wird es darauf reagieren?

