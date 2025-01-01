Anna und die Liebe
Folge 32: Episode 32
23 Min.Ab 12
Alexander verschweigt Anna, was er über Jonas' überstürztes Verschwinden weiß. Trotzdem ahnt sie, dass es mit ihr zusammenhängt. Inzwischen hält Alexander bei Susanne und Ingo formvollendet um Annas Hand an - und stößt auf Begeisterung. Hinter Annas Rücken werden Hochzeitspläne geschmiedet. Heimlich - bis sie in Alexanders Tasche zufällig den Verlobungsring entdeckt ...
