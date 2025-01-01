Anna und die Liebe
Folge 37: Episode 37
22 Min.Ab 12
Als Anna von Natascha erfährt, dass Jonas auswandern will, muss sie mit ihm reden. Nach langem Überlegen sucht sie Jonas mitten in der Nacht auf und fordert eine Stellungnahme zu ihrer Hochzeit. Jonas ist hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen zu Anna und der Vernunft. Wird er sie frei geben oder gibt es für beide doch ein Happy End?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen