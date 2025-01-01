Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 37
22 Min.Ab 12

Als Anna von Natascha erfährt, dass Jonas auswandern will, muss sie mit ihm reden. Nach langem Überlegen sucht sie Jonas mitten in der Nacht auf und fordert eine Stellungnahme zu ihrer Hochzeit. Jonas ist hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen zu Anna und der Vernunft. Wird er sie frei geben oder gibt es für beide doch ein Happy End?

SAT.1
