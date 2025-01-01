Anna und die Liebe
Folge 40: Episode 40
23 Min.Ab 12
Wenn es nach Natascha geht, werden Alexander und Anna die Nachfolger von Jonas in der Agentur. Doch Alexander zögert noch, weil ihm der Umgang mit Anna - nach ihrer Absage an die Hochzeit - immer noch schwer fällt. Zerbricht ihre Beziehung daran? Auf der Suche nach der Frau, die den Taubendreh gestört hat, erlebt Anna eine Überraschung ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
