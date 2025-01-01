Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 53

SAT.1Staffel 2Folge 53
Episode 53

Anna und die Liebe

Folge 53: Episode 53

24 Min.Ab 12

Katja ist nach der Begegnung mit Gerrit völlig aufgelöst. Auch zu Hause findet sie keine Ruhe ... Mia kann es nicht fassen, dass Jojo es sich mit David verscherzt hat. Auch ihre Jobsuche ist nicht erfolgversprechend: Das Angebot von Anna, am Empfang der Agentur zu arbeiten, lehnt sie wegen ihres Geheimnisses ab ... Bringen die Hochzeitsvorbereitungen Annas Eltern wieder näher zusammen?

