Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 6

SAT.1Staffel 2Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 6: Episode 6

23 Min.Ab 12

Anna unterbreitet Jonas ein Angebot: Sie und Alexander wollen Gerrits Anteile kaufen und die Firma so vor dem Verkauf an einen Unbekannten retten. Jonas ist begeistert, und auch Natascha kann Anna überzeugen. Ihrem Einstieg bei Broda & Broda steht also nichts mehr im Wege. Somit würde ein Traum in Erfüllung gehen. Doch Gerrit hält nichts von dem Angebot, er hat andere Pläne.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen