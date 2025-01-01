Anna und die Liebe
Folge 103: Episode 103
23 Min.Ab 12
Mia, die Alexander für immer an Annett verloren zu haben glaubt, ist drauf und dran, die Koffer zu packen. Als sie aber zum ersten Mal in ihrem Leben die liebevollen und anrührenden Briefe ihres Kinderfreundes Captain Fly liest, schöpft sie neue Kraft, stellt ihre verletzten Gefühle hintan und stürzt sich mit neuer Energie auf einen Hinweis, der David belasten könnte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen