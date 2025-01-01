Anna und die Liebe
Folge 107: Episode 107
23 Min.Ab 12
Lily wartet vergeblich auf eine Nachricht von Jojo. Ihre Freunde versuchen, sie zu beruhigen, doch ihr wird mehr und mehr klar, dass sie nicht ohne Jojo leben kann. Als sie von David erfährt, dass ihr Ausreiseverbot wahrscheinlich noch ein halbes Jahr bestehen bleibt, fasst Lily einen folgenschweren Entschluss ...
