Anna und die Liebe

Episode 108

SAT.1Staffel 3Folge 108
Episode 108

Episode 108

Anna und die Liebe

Folge 108: Episode 108

22 Min.Ab 12

Susanne ist fest davon überzeugt, dass da etwas zwischen Ingo und ihrer Schwester Brigitte läuft. Ingo findet Susannes Eifersucht übertrieben und fühlt sich ungerecht behandelt. Schließlich betreibt er diesen ganzen "Tanzaufwand" nur für Susanne. Brigitte will lieber auf Abstand gehen, aber Ingo reagiert schließlich trotzig ...

