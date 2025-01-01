Anna und die Liebe
Folge 109: Episode 109
23 Min.Ab 12
Mia kann Lars nur mit Mühe dazu überreden, die belastenden Indizien gegen Alexander vorerst zurückzuhalten. Doch als Lars deswegen von Richard gefeuert wird, hat Mia keine andere Wahl, als Richard reinen Wein einzuschenken. Alexander fühlt sich von Mia einmal mehr hintergangen. Mia begreift, dass das Band zwischen ihr und Alex nun endgültig zerrissen ist ...
