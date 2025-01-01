Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 141

SAT.1Staffel 3Folge 141
Folge 141: Episode 141

24 Min.Ab 12

Mia hat von Julian erfahren, dass Alexander vorhat, sich von Annett zu trennen, was ihr neuen Mut verleiht. Als Mia und Alexander dann schließlich aufeinander treffen, können sie die Leidenschaft füreinander kaum mehr im Zaum halten ...

