Anna und die Liebe

Episode 165

SAT.1Staffel 3Folge 165vom 22.10.2025
Folge 165: Episode 165

23 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Annett und David erkennen in der "Menschlichkeit im Alltag"-Kampagne die Chance, Natascha endgültig zu Fall zu bringen. Dummerweise hat Natascha kein Interesse, diese Kampagne zu machen. Doch Annett spinnt bereits ihre Fäden, um Natascha umzustimmen. Als das nicht gelingt, bleibt ihr nur noch, Mia zu instrumentalisieren ...

