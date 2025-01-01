Anna und die Liebe
Folge 189: Episode 189
23 Min.Ab 12
Nataschas Liebesgeständnis auf dem Polterabend bewegt Richard dazu, sie zu fragen, ob sie ihn auf die Hochzeit seiner Tochter begleitet - selbst wenn sie Annett als mögliche Täterin in Betracht zieht. Zunächst ringt Natascha mit sich, willigt dann aber doch in Richards Bitte ein und begleitet ihn mit mulmigem Gefühl auf die Hochzeit ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen