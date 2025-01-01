Anna und die Liebe
Folge 195: Episode 195
23 Min.Ab 12
Mia findet den geplanten Überraschungstrip von Enrique in die Staaten wundervoll. Aber gleichzeitig setzt es sie weiter unter Druck. Denn noch schwankt sie heftig zwischen Berlin und New York, zwischen Alexander und Enrique. Auch wenn Mia sich das so nie eingesteht. Eine überraschende Begegnung mit dem deprimierten Alexander bringt sie aber zu einer klaren Entscheidung ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
