Anna und die Liebe

Episode 199

SAT.1Staffel 3Folge 199
Episode 199

Episode 199Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 199: Episode 199

24 Min.Ab 12

Natascha macht sich große Sorgen um Richard. Was hat sein Aussetzer während der Sitzung mit den Chinesen zu bedeuten? Schließlich gelingt es ihr, Richard zu überreden, sich von einem Arzt durchchecken zu lassen. Das Ergebnis der Untersuchung beruhigt sie. Der Aussetzer hatte keinerlei physiologische Ursachen. Doch dann zeigt sich, dass Erleichterung alles andere als angebracht ist ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

