Anna und die Liebe
Folge 199: Episode 199
24 Min.Ab 12
Natascha macht sich große Sorgen um Richard. Was hat sein Aussetzer während der Sitzung mit den Chinesen zu bedeuten? Schließlich gelingt es ihr, Richard zu überreden, sich von einem Arzt durchchecken zu lassen. Das Ergebnis der Untersuchung beruhigt sie. Der Aussetzer hatte keinerlei physiologische Ursachen. Doch dann zeigt sich, dass Erleichterung alles andere als angebracht ist ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
