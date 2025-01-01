Anna und die Liebe
Folge 200: Episode 200
24 Min.Ab 12
Mia und Alexander hätten sich in einem Moment des freudigen Überschwangs beinahe geküsst. Aber beide verleugnen vor ihren Freunden noch diese Gefühle. Als Alexander jedoch von Julian zum Nachdenken gebracht wird und Mia einen prophetischen Traum hat, fassen beide einen Entschluss ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen