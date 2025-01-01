Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 200

SAT.1Staffel 3Folge 200
24 Min.Ab 12

Mia und Alexander hätten sich in einem Moment des freudigen Überschwangs beinahe geküsst. Aber beide verleugnen vor ihren Freunden noch diese Gefühle. Als Alexander jedoch von Julian zum Nachdenken gebracht wird und Mia einen prophetischen Traum hat, fassen beide einen Entschluss ...

