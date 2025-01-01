Anna und die Liebe
Folge 217: Episode 217
23 Min.Ab 12
Annett sollte in Feierlaune sein: Sie konnte die Mehrheit an Broda & Broda erwerben und hat nun gemeinsam mit ihrem Bruder das Sagen. Aber Freude will bei ihr nicht aufkommen, der Tod Richards liegt ihr noch immer schwer auf der Seele und zerrt an ihren Nerven ... Paloma ist fest entschlossen, Theodor Freund gehörig die Meinung zu sagen - doch dann kommt alles anders als gedacht ...
