Anna und die Liebe
Folge 218: Episode 218
24 Min.Ab 12
Gerade hat Mia akzeptiert, dass Alexander die Firma verlassen wird, da taucht ein alter Bekannter auf: Schröder. Der alte Freund spielt sich als Kuppler auf, doch ohne wirklich erfolgreich zu sein - denn Alexanders ist fest entschlossen, zu gehen ... Julian musste erfahren, dass sein Vater Paloma ein unmoralisches Angebot unterbreitet hat. Er versucht, zu intervenieren - mit wenig Erfolg ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen