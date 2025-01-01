Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 218

SAT.1Staffel 3Folge 218
Folge 218: Episode 218

24 Min.Ab 12

Gerade hat Mia akzeptiert, dass Alexander die Firma verlassen wird, da taucht ein alter Bekannter auf: Schröder. Der alte Freund spielt sich als Kuppler auf, doch ohne wirklich erfolgreich zu sein - denn Alexanders ist fest entschlossen, zu gehen ... Julian musste erfahren, dass sein Vater Paloma ein unmoralisches Angebot unterbreitet hat. Er versucht, zu intervenieren - mit wenig Erfolg ...

