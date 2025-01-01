Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 219

SAT.1Staffel 3Folge 219
Episode 219

Episode 219Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 219: Episode 219

23 Min.Ab 12

Mia hat sich mit Alexanders Entscheidung, die Agentur zu verlassen, einigermaßen abgefunden. Schröder spendet ihr Trost. Enrique steht an ihrer Seite, würde jedoch niemals zugeben, dass er eigentlich froh über dessen Fortgang ist. Doch Alexander lässt in einem Meeting die Bombe platzen ... Paloma gesteht Lily, dass sie wegen Theodor Freund noch immer durcheinander ist ...

