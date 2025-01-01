Anna und die Liebe
Folge 220: Episode 220
24 Min.Ab 12
Da Enrique die Nähe zwischen Mia und Alexander belastet, zeigt sie ihm noch mal deutlich, dass er der einzige Mann in ihrem Herzen ist. Obwohl Schröder kurz darauf schon wieder für Irritationen sorgt, schweben die beiden auf Wolke Sieben und beginnen, von ihrer Hochzeit zu träumen. Doch die könnte viel schneller kommen, als sie sich das vorgestellt haben ...
