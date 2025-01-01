Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 227

SAT.1Staffel 3Folge 227
Episode 227

Episode 227Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 227: Episode 227

25 Min.Ab 12

Mia und Enrique machen Nägel mit Köpfen: Sie wollen in Spanien heiraten und zwar sehr bald. Enrique will mit Mia in ihrem Doppeldecker hinfliegen und die Hochzeitsgäste nachreisen lassen. Mia ist zunächst voller Freude. Doch das Ganze hat einen bitteren Nachgeschmack, da sie nicht weiß, wie sie es Alexander beibringen soll. Sie drückt sich darum, Klarheit zu schaffen ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

