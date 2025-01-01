Anna und die Liebe
Folge 234: Episode 234
23 Min.Ab 12
Mia und Alexander glauben schon, dass sie die Feuerkatastrophe gut überstanden haben, doch dann bricht Alexander an den Folgen einer Rauchvergiftung zusammen. Obwohl es den Ärzten gelingt, ihn zu stabilisieren, findet Mia keine Ruhe. Auch Enrique, der Alexander unendlich dankbar für Mias Rettung ist, versteht ihre Sorge. Als die beiden sich am nächsten Morgen nach seinem Befinden erkundigen wollen, erhalten sie eine beunruhigende Nachricht ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen