Anna und die Liebe

Episode 24

SAT.1Staffel 3Folge 24
Folge 24: Episode 24

24 Min.Ab 12

Mia engagiert sich für die Waisen-Aktion und freut sich über Alexanders Anerkennung und die dadurch wachsende Nähe. Sie ist jedoch ahnungslos, dass Alexander Annetts verletzliche Seite zu Gesicht bekommen hat. Als Annett jedoch aus Scham über die gezeigten Gefühle schnell wieder dicht macht, ist Alexander so fasziniert, dass er sie küsst ...

