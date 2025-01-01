Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 247

23 Min.Ab 12

Mia und Alexander kehren heim und haben endlich alle Zeit der Welt, um sich zu lieben. Erst am nächsten Tag taucht die Frage auf, wie sie es den anderen sagen sollen, die ja immer noch glauben, dass Mia mit Enrique geflogen ist. Ein Freund nimmt ihnen die lästige Aufgabe ab, und das glückliche Paar wird mit einer großen Überraschungsparty gefeiert. Einzig Jojo bleibt skeptisch ...

