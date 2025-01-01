Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 32

SAT.1Staffel 3Folge 32
Episode 32

Anna und die Liebe

Folge 32: Episode 32

23 Min.Ab 12

Nach ihrer gemeinsamen Nacht werden Jojo und Lily von Gewissensbissen geplagt, was sie befangen miteinander umgehen lässt. Lars bemerkt nichts, doch Paloma, die schon den Kuss zwischen beiden mitbekommen hat, zählt eins und eins zusammen. Lily, die durch die vergangenen Geschehnisse nicht recht weiß, wie sie mit Jojo und Lars umgehen soll, wird zusätzlich mit Palomas Verdacht konfrontiert ...

