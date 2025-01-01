Anna und die Liebe
Folge 37: Episode 37
24 Min.Ab 12
Während Mia Alexander noch verarztet, taucht Annett auf, die sofort ihr Revier markiert und Mia von Alexanders Seite verdrängt. Ebenso wenig Freude wartet auf Annett, als Mia ein Jobangebot von dem Finnen Kimmo bekommt und mit auf das Schloss Hackforth reisen soll. Die Situation droht zu eskalieren, als Annett Mia zudem in Alexanders Bett erwischt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen