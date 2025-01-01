Anna und die Liebe
Folge 39: Episode 39
24 Min.Ab 12
Gemeinsam mit ihren Kollegen verbringen Mia und Alexander eine Nacht auf dem vermeintlichen Spukschloss. Mia glaubt zwar nicht an übersinnliche Begebenheiten, doch wird sie selbst Zeuge einer solch unheimlichen Erscheinung. Sie bricht schließlich nach einer vermeintlichen Begegnung mit ihren verstorbenen Eltern alleine im Wald zusammen. Doch Alexander taucht glücklicherweise auf ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen