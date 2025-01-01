Anna und die Liebe
Folge 40: Episode 40
23 Min.Ab 12
Alexander - vom Kuss noch völlig verstört - trägt die kranke Mia ins Schloss zurück. Als Annett das sieht, schwört sie insgeheim Rache. Diese bekommt Mia schon früher zu spüren, als ihr lieb ist. Als sie am nächsten Tag die Bettwäsche in den Keller bringt, nutzt Annett die Gunst der Stunde und sperrt Mia in ein Kellerverlies ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen