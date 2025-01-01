Anna und die Liebe
Folge 44: Episode 44
23 Min.Ab 12
Lars und Lily sehen ein, dass sie an ihrer Beziehung festgehalten haben, weil sie sich das Scheitern nicht eingestehen wollten. Dennoch fällt der Abschied beiden schwer. Gegen die eigenen Tränen ankämpfend lässt Lars eine weinende Lily in der WG zurück, um zu seiner Mutter zu ziehen. Und eins steht fest: Zwischen Lily und Lars ist es aus ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen