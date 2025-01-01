Anna und die Liebe
Folge 57: Episode 57
24 Min.Ab 12
Mia ahnt nicht, dass Lars ihrem Geheimnis auf der Spur ist. Für sie steht im Vordergrund, dass Lars und sie nach außen als Paar durchgehen. Als Mia wegen eines Botengangs für Annett in Alexanders Loft ist, wird sie dort von Alexanders Mutter Beate überrascht, mit der sie sich sofort blendend versteht. Womit Mia nach all dem nicht rechnet, ist, dass ein Geschenk von Lars sie sehr berührt ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen