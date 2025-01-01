Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 73

SAT.1Staffel 3Folge 73
Folge 73: Episode 73

24 Min.Ab 12

Anna und Jonas freuen sich auf ihr neues Leben in L.A. Mit Engagement und Leidenschaft drehen sie ihren ersten Werbespot als Oktopus alias Pineapple und sind mit dem Ergebnis für die "Big-Bang"-Kampagne sichtlich zufrieden. Als sie sich von ihrem Team mit einem Umtrunk verabschieden wollen, stellen Anna und Jonas überrascht fest, dass niemand Zeit zu haben scheint ...

SAT.1
