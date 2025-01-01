Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 8

SAT.1Staffel 3Folge 8
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 8: Episode 8

23 Min.Ab 12

Natascha ist verzweifelt, als Gerrit stirbt ohne ihr verraten zu haben, wo er Anna und Jonas gefangen hält. Weil Richard die Polizei geholt hat, gibt sie ihrem Erzfeind überfordert die Schuld. Als sich unerwartet ein angeblicher Komplize meldet, beginnt Natascha wieder zu hoffen, Annas und Jonas' Leben noch retten zu können ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen