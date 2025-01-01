Anna und die Liebe
Folge 8: Episode 8
23 Min.Ab 12
Natascha ist verzweifelt, als Gerrit stirbt ohne ihr verraten zu haben, wo er Anna und Jonas gefangen hält. Weil Richard die Polizei geholt hat, gibt sie ihrem Erzfeind überfordert die Schuld. Als sich unerwartet ein angeblicher Komplize meldet, beginnt Natascha wieder zu hoffen, Annas und Jonas' Leben noch retten zu können ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen