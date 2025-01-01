Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 87

SAT.1Staffel 3Folge 87
Episode 87

Anna und die Liebe

Folge 87: Episode 87

23 Min.Ab 12

Annett scheint am Ziel ihrer Träume angelangt: Sie hat Alexander, er will eine wichtige Position in der Firma übernehmen und die Heirat wäre die logische Konsequenz aus ihrem bereichernden Zusammensein. Doch dann erreicht Annett eine besorgniserregende Nachricht, die alles ändern soll: Ein Freund aus der Vergangenheit ist erwacht ...

