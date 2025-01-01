Anna und die Liebe
Folge 87: Episode 87
23 Min.Ab 12
Annett scheint am Ziel ihrer Träume angelangt: Sie hat Alexander, er will eine wichtige Position in der Firma übernehmen und die Heirat wäre die logische Konsequenz aus ihrem bereichernden Zusammensein. Doch dann erreicht Annett eine besorgniserregende Nachricht, die alles ändern soll: Ein Freund aus der Vergangenheit ist erwacht ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
