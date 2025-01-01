Anna und die Liebe
Folge 95: Episode 95
24 Min.Ab 12
Aus Liebe zu seiner Schwester ist David zum Äußersten gegangen: Er hat einen Menschen getötet. Und dafür erwartet er eine Gegenleistung. Doch Annett stößt ihren Bruder unmissverständlich von sich und flüchtet sich in Alexanders Arme. Währenddessen entdeckt David, dass er am Tatort Spuren hinterlassen hat ...
