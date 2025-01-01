Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 119

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 119
Folge 119: Episode 119

24 Min.Ab 12

Anna muss an Carlas Stelle nach Mailand fliegen. Das bedeutet für Anna, dass sie Bizou B. nicht als Gesicht für "Zauberhaft" engagieren kann. Anna ist enttäuscht, doch Tom entschuldigt sich - und ob sie will oder nicht, sie macht sich wieder Hoffnung. Brunos Zustand verschlechtert sich zusehends. Schließlich bestellt er Tom und Anna zu sich, um Anna ein Versprechen abzunehmen ...

