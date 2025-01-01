Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 154

SAT.1 emotions Staffel 4 Folge 154
Episode 154

Folge 154: Episode 154

23 Min. Ab 12

Anna nimmt einmal mehr verletzt zur Kenntnis, dass Tom sie nach ihrem Kuss am Vorabend erneut zurückweist. Sie hat Enrique gegenüber ein schlechtes Gewissen und weicht ihm aus. Ihr wird klar, dass sie einen Schlussstrich ziehen und Enrique von ihrem Erlebnis mit Tom erzählen muss. Doch auch Enrique hat ihr etwas zu sagen - und danach fällt es Anna umso schwerer, ihm die Wahrheit zu offenbaren ...

