Anna und die Liebe
Folge 155: Episode 155
24 Min.Ab 12
Lily und Jasmin wollen einen gemütlichen Filmabend zu zweit verbringen. Jojo, der sich ebenfalls einklinken will, wird von den beiden charmant ausgeladen. Langsam kommen ihm Zweifel an der Dreier-Beziehung. Paloma und Virgin kämpfen nach wie vor um Pierres Gunst - und tatsächlich werden beide von ihm eingeladen und wähnen sich gleichermaßen am Ziel. Doch sie haben die Rechnung ohne Pierre gemacht.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen