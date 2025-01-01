Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 173

Staffel 4Folge 173
Folge 173: Episode 173

23 Min.Ab 12

Anna ist nach der Nachricht von Toms Tod tief getroffen. Der Schmerz überkommt sie gnadenlos. Verzweifelt klammert sie sich schließlich an die Hoffnung, dass er doch noch leben könnte. Aber Enrique und Paloma versuchen, Anna sanft klar zu machen, dass Tom tot ist und dass sie alle sich damit abfinden müssen. Aber Anna will das einfach nicht glauben - immer wieder muss sie an Tom denken ...

