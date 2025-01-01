Anna und die Liebe
Folge 180: Episode 180
23 Min.Ab 12
Anna und Enrique erkennen, dass sie sich etwas vorgemacht haben und durchleben nun eine schmerzhafte Trennung. Doch wie wird Anna mit ihrer Liebe für Tom umgehen? Carla und David haben ihren Plan erfolgreich durchgeführt: Bruno steht in Carlas Schuld. Als er in einem kreativen Anfall ihre Entwürfe für die neue Show kippt, platzt ihr der Kragen ...
