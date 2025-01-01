Anna und die Liebe
Folge 184: Episode 184
24 Min.Ab 12
Anna gibt vor Tom zu, dass Paloma mit ihrer Ansage recht hatte, doch Tom bleibt zugeknöpft. Indes merkt Bruno, wie sehr ihm Anna fehlt. Er versucht sie zu überreden, zurück zu Lanford zu kommen, doch Anna will nicht. Bruno ist klar, dass Tom der Grund ist und versucht, Tom zu überreden, sich auf Anna einzulassen.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
