Anna und die Liebe
Folge 185: Episode 185
24 Min.Ab 12
Anna ringt mit sich: Soll sie Carlas Angebot annehmen? Nach einem offenen Gespräch mit Paloma wird ihr schließlich klar, dass es keinen Grund gibt, die Offerte abzulehnen. Während ihr Entschluss langsam wächst, hat Tom von Bruno die Aufgabe bekommen, Anna in die Firma zurück zu holen. Als er sie schließlich antrifft, erfährt er schockiert von Carlas Angebot.
Weitere Folgen in Staffel 4
