Anna und die Liebe
Folge 195: Episode 195
23 Min.Ab 12
Nach der Rückkehr von Fanni geht Anna Tom zunächst aus dem Weg. Doch Susanne macht ihr klar, dass diese Taktik nicht sinnvoll ist. Also kehrt Anna in das Lanford-Atelier zurück. Dort wird ihr schlimmster Albtraum wahr: Tom weicht ihr aus. Fanni scheint eine große Bedrohung für ihre Beziehung zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen