Anna und die Liebe
Folge 200: Episode 200
23 Min.Ab 12
Anna erhält von "The Black Pony" das Angebot, sie für vier Monate auf einer Welttournee zu begleiten. Während die Band versucht, Anna mit einem Privatkonzert von ihrem Vorschlag zu überzeugen, verbringen Tom und Fanni einen wundervollen Abend zusammen, der schließlich mit einem Kuss endet. Ist das Schicksal von Anna und Tom damit besiegelt?
