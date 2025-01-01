Anna und die Liebe
Folge 202: Episode 202
23 Min.Ab 12
Anna kann sich nicht einfach von Tom verabschieden. Doch sie hat keine andere Wahl - und auf dem Weg zum Flughafen macht sie eine überraschende Entdeckung ... Auch Tom ist mit der Situation überfordert. Es fällt ihm zwar schwer, aber dennoch will Tom sein früheres Leben mit Fanni zurück - und so plant er einen ersten gemeinsamen Auftritt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung.
