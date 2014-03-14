Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 205

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 205vom 14.03.2014
23 Min.Folge vom 14.03.2014Ab 12

Anna bringt es nicht übers Herz, Tom von Fannis Beziehung zu einem anderen Mann zu erzählen. Es fällt ihr zwar schwer, doch sie kommt zu dem Schluss, dass sie kein Recht hat, sich in das Leben der beiden einzumischen. Anna entschuldigt sich sogar bei Fanni und wünscht ihr alles Glück der Welt mit Tom. Doch dann macht sie eine merkwürdige Entdeckung, die Fanni erneut in ein seltsames Licht rückt.

