Anna und die Liebe
Folge 206: Episode 206
23 Min.Folge vom 14.03.2014Ab 12
Anna versucht, die Zeit bis zu ihrer Abreise totzuschlagen. Erst als Bruno eine unerwartete Aussage über Fanni macht, entscheidet sie sich, den Ungereimtheiten nachzugehen. Carla bemerkt, dass Fanni tatsächlich echte Gefühle für Tom entwickelt. Diese Tatsache gefällt ihr gar nicht, und sie erinnert ihre Komplizin daran, den gemeinsamen Plan einzuhalten.
