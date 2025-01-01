Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 208

SAT.1Staffel 4Folge 208
Episode 208

Anna und die Liebe

Folge 208: Episode 208

24 Min.Ab 12

Anna entscheidet sich, der absurden Vermutung, dass Fanni vielleicht doch nicht Fanni ist, nachzugehen. Paloma steht ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite - und die beiden Freundinnen haben auch schon eine Idee, wie sie der falschen Ehefrau auf die Schliche kommen könnten. Als ihr Plan jedoch fehlschlägt, gerät Anna ins Grübeln ...

