Anna und die Liebe
Folge 215: Episode 215
24 Min.Ab 12
Nach Toms erneuter Zurückweisung ist Anna enttäuscht und will niemanden sehen oder hören. Doch lange hält sie die selbst gewählte Isolation nicht aus: Sie muss etwas unternehmen. Sie kann Tom nicht in sein Unglück laufen lassen. Aber leider kommt Anna nicht weit: Im Restaurant wartet eine Überraschung auf sie.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
