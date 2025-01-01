Anna und die Liebe
Folge 23: Episode 23
24 Min.Ab 12
Maik überzeugt Anna, mit Bruno Lanford zu reden. Mit einer leidenschaftlichen Ansprache versucht sie, Bruno zu einem besseren Angebot zu überreden. Doch in ihrer Leidenschaft schießt sie über ihr Ziel hinaus. Bruno beendet das Gespräch und alles scheint verloren zu sein.
